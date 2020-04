Erpse jeugd zoekt zich suf naar het gouden paasei in eigen huis en tuin

In Veghel bestel je je favoriete koffie nu bij de dri­ve-thru op de Noordkade

12 april VEGHEL - Wie zijn verse Frappuccino of Noord Caramel niet kan missen, kan in Veghel voorlopig in de weekenden terecht op het parkeerterrein aan de Noordkade. Je rijdt met je auto langs de koffietruck waar je je drankjes krijgt overhandigd.