Erpse krijgt boete voor zwaar ongeval bij Eersel; vriendschap met slachtoffer is voorbij

'Gevaar op de weg veroorzaken' is volgens de wet slechts een 'overtreding'. Hierop staan lagere straffen dan voor het veroorzaken van een 'verkeersmisdrijf'. De vrouw was hiervoor in eerste instantie wel aangeklaagd. Er was volgens de rechters echter geen bewijs dat ze 'te hard had gereden'. De vrouw had ook geen drank of drugs gebruikt en voor het ongeval zaten er geen mankementen aan de auto.