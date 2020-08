Erpse ommetjes zijn logische aanvulling op wandelhype

Schoolbe­stu­ren Veghel en Rooi werken aan fusie, Schijndel doet niet mee

25 augustus VEGHEL/SINT-OEDENRODE - De schoolbesturen Skipov in Veghel en Skoso in Sint-Oedenrode bereiden een bestuurlijke fusie voor. Het definitieve besluit moet vallen in de zomer van 2021. De scholenstichting in Schijndel doet niet mee.