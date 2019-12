Erpse voetbalvrijwilligers koninklijk beloond

Frits van Beekvelt is van 1990 tot oktober 2019 penningmeester van RKVV geweest. Hij was verantwoordelijk voor het financiële beheer van het clubhuis, de trainerscontracten en de vrijwilligersbijdragen, de organisatie van loterijen, het aanvragen van subsidies en de viering van jubilea. Vanaf 1993 tot en met heden is Van Beekvelt ook actief bij carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk en organiseert hij al jaren activiteiten voor buurtvereniging Empeldonk.

Toon Kerkhof is in 1987 als vrijwilliger begonnen bij RKVV. Eerst als wedstrijdsecretaris, later als secretaris en in 2014 als voorzitter. Hij draaide in verschillende commissies mee. Vanaf 2003 is Toon Kerkhof betrokken bij de KNVB als regioafgevaardigde veldvoetbal in het district Zuid II. Momenteel is hij actief als KNVB-ambassadeur voor district Zuid II. Van 2008 tot en met 2016 was hij bestuurslid/voorzitter van de Dorpsraad Erp.