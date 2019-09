Erwin en Elize Janssen koninklijk geëerd bij herdenking in Eerde

Militaire colonne is woensdag al vroeg in Meierij­stad

14:51 SINT-OEDENRODE/VEGHEL - De militaire colonne van de Liberation Task Force arriveert woensdag 18 september al vroeg in Meierijstad. ,,We vertrekken om 8.10 uur vanuit Son en Breugel en zijn rond 9.15 uur op de Markt in Sint-Oedenrode", zegt logistiek manager Ernest Donders.