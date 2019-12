Escaperoom in Volkel hoort bij de beste van de wereld

The Dome in Bunschoten is gekozen tot de allerbeste escaperoom ter wereld. The Dome opende juni vorig jaar en ontvangt nu een TERPECA: Top Escape Rooms Project Enthusiasts’ Choice Award. Oftewel een award uitgegeven door escaperoom-enthousiastelingen. The Dome is gebouwd door Amersfoorters Eric Spring in ’t Veld en Dori Németh, die in 2013 ook al de primeur hadden van eerste escaperoom in Nederland met De Meisjeskamer. Die kamer is eveneens te vinden in hun pand in Bunschoten.