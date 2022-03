Evaluatie Maashorst: Schaijk en Reek alsnog naar Oss? Besluit valt eind 2024, nulmeting in kernen al snel

Nieuw comité maakt zich nu al op voor referendum over piepjonge gemeente Maashorst

SCHAIJK/REEK - De protestfase is voorbij, maar de strijd voor een referendum in Maashorst is pas net begonnen. Het nieuwe Burgercomité Schaijk & Reek gaat de evaluatie van de splinternieuwe gemeente vanaf dag één aanjagen.

