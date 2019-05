Even doorbijten voor inwoners van Erp

Wat betreft het omleidingsverkeer is het vooral slikken voor de bewoners aan de Steengraaf en Wethouder Donkersstraat. Zowel voertuigen uit de richting Veghel als die uit Gemert rijden er doorheen. Dat gaat redelijk vindt de buurt, maar toch gaat er regelmatig vanuit deze omgeving een belletje naar de gemeente. De vrachtwagens, die ondanks de waarschuwings- en verbodsborden tóch doorrijden, zijn de grootste doorn in het oog.

Volgens Cora Ketelaars helpt daar maar één remedie tegen: handhaven. Ze laat foto's zien van een stoet vrachtwagens in de straat die voor een opstopping én gevaarlijke situaties zorgt. ,,Pas stond er eentje twintig minuten stil omdat de haakse bocht naar de Steengraaf niet gemaakt kon worden. Dat gaf me een hoop ellende." Ketelaars snapt best dat het werk aan de N616 overlast geeft en dat het even doorbijten is, maar wat meer controle op het verkeer dat er niet thuishoort kan volgens haar geen kwaad.