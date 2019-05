Even stoppen voor een boodschap kan tóch in Erp

De laatste boeken van Bek zijn voor het goede doel

24 mei VEGHEL - In de laatste dagen dat de 80-jarige boekwinkel Bek in Veghel bestaat, gaat de opbrengst naar het goede doel. In de winkel is een ‘pop-up store’ van Bookies gemaakt. Bek Boeken & Bijzonders sluit op zaterdag 1 juni.