Ex-coronapatiënt en ‘kameraad’ John van de Laar leidt uitvaart van Inno Ponsioen in Petruskerk Uden

Opkomst verkiezin­gen Maashorst dramatisch laag: nog geen 43 procent

UDEN/LANDERD - De opkomst van de verkiezingen in de gemeente Maashorst is bekend: nog geen 43 procent van alle kiesgerechtigde inwoners in Uden en Landerd kwam de afgelopen dagen opdagen. ,,Jammer, maar ik schrik hier niet van", zegt burgemeester Marnix Bakermans (Landerd) in een eerste reactie.

24 november