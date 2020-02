Exclusieve snackbar Goudtsmidt Uden na 10 maanden al weer dicht

Maarten Everling stopt als SP-raads­lid in Uden

11:24 UDEN - Maarten Everling stopt als raadslid voor de SP in Uden. Hij heeft dat in een brief aan burgemeester Henk Hellegers laten weten. Zijn opvolger is Ton Segers die van 2014 tot 2018 al voor de SP in de gemeenteraad zat.