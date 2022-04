Explosie en uitslaande brand bij school in Uden: brand snel onder controle, kinderen veilig

Update + VideoUDEN - Bij de sporthal van kindcentrum Vindingrijk op Hoogzoggel in Uden vond vrijdagochtend rond 09.15 uur een flinke explosie plaats. De uitslaande band die daarop volgde werd snel geblust door de brandweer die samen met de hulpdiensten massaal was uitgerukt. De kinderen op school zijn veilig, zo heeft de directie de ouders al laten weten.

Quote Natuurlijk was er even sprake van lichte paniek Directeur van kindcentrum Vindingrijk, Klaske van den Berg Lichte paniek vrijdagochtend in de wijk Hoogzoggel. De explosie en de brand deden iedereen meteen denken aan de oudejaarsnacht van 2014 op 2015 toen op deze plek de basisscholen Jan Bluyssen en De Brinck tot de grond toe afbrandden, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk dat naar binnen werd gegooid. Vlak naast het splinternieuwe kindcentrum Vindingrijk was het op de dag van de koningsspelen opnieuw raak.

Op het moment van de explosie waren de meeste kinderen nog in het schoolgebouw bezig met de koningsspelen, een klein deel liep verderop in de wijk bezig een sponsorloop. De ontploffing was rond 9.15 uur in een van de schuurtjes die tegen de sporthal zijn aangebouwd. Die sporthal staat op een meter of tien los van de school maar wordt helemaal omgeven door een appartementencomplex.

Klussen met een gasbrander

Volgens woordvoerder Tijs van Beurden was een van de bewoners in het schuurtje met een gasbrander bezig. ,,Hij ging even weg en voordat hij terugkwam was er de explosie en stond alles meteen in brand", zegt hij. ,,Het was een flinke explosie, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.” Vanwege het wooncomplex en de naburige school rukten de hulpdiensten massaal uit. De bewoners van tien appartementen die thuis waren zijn meteen naar buiten geleid, de rest was niet thuis.

Volledig scherm Bij kindcentrum Vindingrijk op Hoogzoggel in Uden vond vrijdagochtend rond 09.15 uur een kleine explosie plaats. In een van de schuurtjes tegen de naburige sporthal was de explosie en brand. © Marco van den Broek / Marcofotografie

,,Natuurlijk was er op school ook sprake van lichte paniek", zegt directeur Klaske van den Berg. Zij was vrij maar kwam meteen naar school om poolshoogte te nemen. De kinderen waren vrijdagochtend bezig met de jaarlijkse koningsspelen toen ze een lichte knal hoorden. Daarna roken sommige medewerkers een brandlucht. ,,Gelukkig viel het mee en hebben veel kinderen niets van de explosie en brand meegekregen. We hebben direct alle ouders een bericht gestuurd dat alle kinderen in veiligheid zijn en alles onder controle is.”

Kinderen uit Oekraïne

Op het kindcentrum zitten ook kinderen uit Oekraïne laat van den Berg weten: ,,Deze kinderen hebben we vlak na de explosie afgeschermd van alles wat er gebeurde en extra aandacht gegeven. Ze zijn nu, net als de meeste andere kinderen, binnen aan het spelen.”

De kinderen van groep 3 die pal tegen de sporthal hun klaslokaal hebben, hebben alles wel bewust meegemaakt. ,,Ik ga deze ochtend nog naar de klas toe om ze uit te leggen wat er gebeurd is", zegt Van Beurden die optreedt namens de gemeente en de veiligheidsregio. ,,Als dat nodig mocht zijn is er extra steun en begeleiding voor de kinderen.”

Scheuren in sporthal

Door de explosie zijn er scheuren in de sporthal ontstaan. Uit veiligheidsoogpunt wordt de omgeving daarom met hekken afgezet. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de schade aan de sporthal is. Volgens Van Beurden hebben ook veel bewoners van het appartementencomplex vragen over de brand en de gevolgen voor hun woning. Het is de bedoeling dat die ook vandaag nog bezoek krijgen van iemand van de gemeente.

Geen drugslab

Direct na de explosie ging in de wijk het gerucht rond dat er sprake was van een ontploft drugslaboratorium. ,,Maar dat is onzin, daar is absoluut geen sprake van", zegt Van Beurden. ,,Het was een klusser bij wie het fout ging.”

Volledig scherm De hulpdiensten rukten massaal uit. © Hans van Alebeek

Volledig scherm Kinderen van Vindingrijk, allemaal in het oranje, zwaaien achter de ramen de vertrekkende brandweer uit. © Hans van Alebeek



