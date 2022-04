Explosie en uitslaande brand bij school in Uden, brand snel onder controle

De kinderen waren vrijdagochtend bezig met de jaarlijkse Koningsspelen toen ze een lichte knal hoorden. Daarna roken sommige medewerkers een brandlucht. De explosie vond plaats in de kelder van de sporthal, direct gelegen aan de school. Vermoedelijk ontstond de explosie doordat iemand aan het roken was in de kelder bij een gasfles die openstond.

Natuurlijk raakten we even in lichte paniek.

Directeur van Kindcentrum Vindingrijk, Klaske van den Berg, was vrijdag vrij, maar kwam direct naar school toen ze van de explosie hoorde. „Natuurlijk raakten we even in lichte paniek. Sommige kinderen en medewerkers hoorden vanmorgen een lichte knal en roken een brandlucht. Gelukkig viel het mee en hebben veel kinderen niets van de explosie en brand meegekregen. We hebben direct alle ouders een bericht gestuurd dat alle kinderen in veiligheid zijn en dat alles onder controle is.”