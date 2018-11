Explosie in bedrijfspand in Veghel, twee zwaargewonden

Osse dealer: ‘Ik heb er niks aan verdiend’

13:12 VEGHEL/OSS - Hij werd op 30 augustus 2016 aangehouden, een 22-jarige Ossenaar, op verdenking van het dealen van harddrugs. Na korte tijd kwam hij vrij en enkele maanden later trof de politie in zijn woning in Veghel opnieuw harddrugs aan. Toch beweert de man dat hij niets heeft verdiend.