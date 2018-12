Expositie in Veghel van Rudolph over Rudolph trekt veel bekijks

Door het bezoek van zijn familie uit Canada begon de opbouw van de expositie dit jaar wat eerder dan andere keren. Rudolph Cornelissen (nog net 73 jaar) legde in twee dagen tijd samen met collega Jos van Deurzen tempex en doeken neer als ondergrond. ,,En samen met m'n kleinzoon Thijs heb ik het daarna ingericht. Hij is pas 16 jaar, maar hij heeft er echt kijk op hoe de spullen het best geplaatst kunnen worden. We hebben samen zo'n lol gehad."

De familie uit Canada kwam naar Nederland voor het 50-jarig huwelijksfeest van Cornelissen en zijn vrouw Jacqueline. ,,Maar dat de zonen van mijn nicht voor het eerst samen hier op de geboortegrond van hun overleden moeder stonden en mijn Rudolph-collectie kwamen bekijken deed me wel wat."

Zijn eerste Rudolph, een baby-rammelaar, kocht hij in korte broek in een kerstwinkel in Canada. Hij gebruikte de rammelaar in een animatie in de aftiteling van zijn amateurfilm. ,,De film was bestemd voor Canadezen en die kunnen de naam Cornelissen niet uitspreken, vandaar." Het jaar erop vraagt hij zijn nicht Nelly Pentesco-Cornelissen om nog een rendier toe te sturen, zodat hij die kan gebruiken in andere films. Ze stuurt hem elf rendieren en dat wordt de start van zijn verzameling. Hij exposeerde in de beginjaren in de bibliotheek, bij de verzamelbeurs en jarenlang in Ravenstein bij Ravenstein bij Kaarslicht.