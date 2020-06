Expositie over hoe inwoners Meierijstad corona beleven

De Cultuurfabriek, Phoenix Cultuur, Kunstgroep de Compagnie en Cultuur Haven Veghel het samen plan bedacht om ervaringen rond corona op een creatieve manier vorm te geven in een gezamenlijke expositie op de Noordkade in Veghel. Het kunnen positieve en vrolijke, maar ook verdrietige ervaringen zijn. Een mooie foto(serie) een schilderij, tekening, gedicht, korte film, muziekstuk, theaterstukje, een beeld of ander werk, de mogelijkheden zijn onbeperkt, stelt de organisatie in een persbericht. En: de intentie van het werk is voor deze expositie in principe belangrijker dan het kunstzinnige niveau.

,,De Coronapandemie lijkt voorlopig op z’n retour. De inwoners van Meierijstad zijn hard getroffen door het virus. Tot voor twee weken geleden waren er bij het RIVM vanuit Meierijstad 526 meldingen van personen bij wie het virus is vastgesteld. Het aantal overledenen was toen 121. Het werkelijke aantal zal nog hoger liggen omdat niet elke zieke is getest. Van weinig slachtoffers kon op een normale manier afscheid worden genomen. Bij veel nabestaanden of naasten van slachtoffers is sprake van rouw en onverwerkt verdriet. Als je verdriet en emoties met anderen kunt delen kan dat verlichting geven, troost bieden en helpen in het verwerkingsproces", stelt Jack Monde namens de organiserende partijen. ,,Nu er vanwege de aangepaste RIVM maatregelen weer wat meer bewegingsruimte komt, kunnen we binnen de veiligheidsnormen doen waar in Meierijstad goed in zijn; op creatieve wijze samen delen.”