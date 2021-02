Extra raad Landerd om ‘onbegrijpelijke’ twijfels over fusie weg te nemen

D-day: stemt Tweede Kamer in met fusie Uden en Landerd tot Maashorst?

11 februari DEN HAAG - Vanmiddag is het erop of eronder voor Uden en Landerd, als in de Tweede Kamer de liefde tussen de twee gemeentebesturen bezegeld, of juist verbroken wordt. Een rondgang langs verschillende Kamerleden die zich donderdagmiddag over de kwestie bogen, leverde nog niet veel op.