Extra rotonde op Bergmaas Zeeland bij nieuwbouwwijk Repelakker

Kilo wiet in beslag genomen bij woning in Volkel, bewoner vast voor onderzoek

VOLKEL - In een woning in Volkel is een kleine kilo aan wiet in beslag genomen. Dat meldt een betrokken wijkagent op sociale media. De softdrugs lagen opgeborgen in weckpotten, een plastic zak en oude groentepotten. De bewoner van het adres is aangehouden.

28 oktober