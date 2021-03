Extra uren voor opbouwwerker moeten leiden tot oprichting Samen Nistelrode

NISTELRODE - ONS welzijn is in Nistelrode bezig een platform op te richten voor betere samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisatie en vrijwilligers in het dorp. De gemeente Bernheze heeft extra geld uitgetrokken voor deze pilot, die moet leiden tot de oprichting van Samen Nistelrode.

Een sociaal werker van ONS welzijn krijgt een jaar lang twintig in plaats van tien uur per week om de basis ervoor te leggen dat de professionele en vrijwilligersorganisaties in Nistelrode beter gaan samenwerken. Voor de pilot is in het kader van het gemeentelijk beleid Aanpakken met impact 35.000 euro uitgetrokken.

Aanleiding voor de pilot van gemeente, welzijnsorganisatie en dorpsraad Nistelrode is dat de samenwerking in het dorp nog niet goed loopt. Dat is gebleken uit een eerdere inventarisatie, waarbij ook onder meer de KBO, Burenhulp Nisseroi, Zonnebloem en GGD betrokken waren. Het aanbod van de verschillende organisaties is niet goed op elkaar afgestemd en ook niet goed afgestemd op de behoeften van de inwoners. Zo zijn er onvoldoende activiteiten voor de jeugd in Nistelrode.

Platform voor betere samenwerking

De opbouwwerker van ONS welzijn is begonnen in september 2020. De bedoeling was dat zij na een jaar, in september 2021, de opdracht klaar zou hebben. De gemeente verwacht dat dat door corona niet haalbaar is. Zij gaat er nu vanuit dat het platform Samen Nistelrode eind dit jaar is opgericht. ,,Het platform gaat ervoor zorgen dat de lokale partijen in Nistelrode goed met elkaar samenwerken en het aanbod passend is voor de inwoners’’, aldus een woordvoerster van de gemeente. ,,Daarnaast ondersteunt het platform de inwoners bij hun hulpvraag rondom wonen, zorg en welzijn door de vraag onder te brengen bij een van de lokale organisaties of zo nodig de hulpvraag door te geven aan de centrale toegang van de gemeente: de Wegwijzer.’’