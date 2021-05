Extra veel leerlingen gaan dit jaar de fiets op voor verkeersexamen

Van horecatop­man en Dakar-rij­der tot vriend van Sneijder én misschien wel eigenaar van FC Den Bosch: ‘Hoe gek kun je zijn?’

17 mei Met Ebert Dollevoet (55) is het zelden saai. De handelsgeest zat er al jong in bij de geboren Nulander. Horecatycoon, entrepeneur, kartrekker van de grand prix motorcross in Oss, zaakwaarnemer van crosstalenten en - wie weet - binnenkort clubeigenaar van FC Den Bosch. Hij is ook de man van tien Dakar Rally’s en elf ongelukken. Dat schandvlekje wil hij graag nog wegpoetsen. In de skybox van zijn bedrijf Top Events in het Philips Stadion praat de Udenaar honderduit. Een monoloog in tien thema’s.