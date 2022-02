F-16's van vliegbasis Volkel ingezet in Oost-Europa

Een snuf en een trap en ezel Donna voelt zich al prima thuis in Ve­ghel-Zuid

VEGHEL - Ze is een ‘echte’ ezelin; heeft een paspoort met afstammingsgegevens en is een belangrijke aanwinst voor het dierenpark in Veghel-Zuid. En ook al staat er Cindy in haar paspoort, daar heet ze vanaf vandaag Donna. Omdat ze de opvolgster is van de overleden, geliefde ezelin Bella. ,,Bella-Donna, dat leek ons een mooi eerbetoon.”

21 februari