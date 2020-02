F-16's Volkel weer even de bewakers van luchtruim Benelux

Uden wil vooruit met nog eens drie zonnepar­ken; ook eentje bij de Bedafse Bergen

8:34 UDEN - In Volkel is al een groot zonnepark, nog eens drie concrete plannen voor zo’n stroomfabriek liggen klaar. De gemeente Uden wil vooruit en heeft daarom in principe ja gezegd tegen de initiatieven. Ook tegen een klein zonnepark pal tegen natuurgebied de Bedafse Bergen aan.