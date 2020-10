F-35 oefent twee weken vanaf vliegbasis Volkel

Van Amerika tot Mid­den-Oos­ten, bedrijf uit Hees­wijk-Din­ther zorgt dat wortel en steen elkaar niet in de weg zitten

28 oktober HEESWIJK-DINTHER - Omhoogstekende stenen of bulten in het wegdek zijn niet alleen een doorn in het oog, ze kunnen ook gevaarlijk zijn voor verkeer. Eric van Oss zag daar een gat in de markt en met zijn 25-jarige bedrijf GreenMax in Heeswijk-Dinther is hij inmiddels een specialist in boomwortelgeleiding.