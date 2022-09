F-35 vliegt minder vaak van Volkel dan gepland, maar de eerste oefenbommen zijn afgegooid

Uitkopen Boekelse varkens­boer: ‘Is 1,3 miljoen euro gemeen­schaps­geld in deze tijd verant­woord?’

BOEKEL - De Boekelse raadsfracties zijn het er nog niet over eens of de gemeente 1,3 miljoen euro aan gemeenschapsgeld moet stoppen in het uitkopen van varkensboer Ronnie Braks op buurtschap De Elzen in Boekel.

23 september