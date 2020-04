Fabriek Magnifique afgeblazen, volgend jaar kleiner festival

Vandaar ook dat de stichting niet alles wat voor dit jaar bedacht is, in de prullenbak wil gooien. ,,Integendeel, het thema van dit jaar, Amore, sluit heel goed aan bij de situatie waar we nu inzitten”, zegt Goof van Nunen. ,,De liefde voor elkaar.” Daarom wil Fabriek Magnifique voor nu iets met kunst en cultuur online gaan doen. ,,Daar zijn we nog mee bezig. Kunst en cultuur is een essentieel onderdeel van het leven, het geeft hoop, troost, liefde, alles waar we nu behoefte aan hebben. Maar de hele culturele sector ligt op dit moment stil. We gaan kijken of we mensen iets uit het festival kunnen bieden dat hoop geeft", zegt Jan van Hoof.