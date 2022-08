‘Fabriek Magnifique is groter, maar de sfeer bij Boecult is beter’

BOEKEL - Je kunt cultureel festival Boecult in Boekel niet vergelijken met grote broers als Boulevard of broken Dreams in Den Bosch of Fabriek Magnifique in Veghel. ,,Die zijn veel groter, maar de sfeer bij ons is een stuk beter’’, zegt de Boekelse organisator Karel Boeijen.

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus is het weer zover: dan staat het centrum van Boekel in het teken van BoeCult. Het St. Agathaplein wordt grotendeels overkapt. Sam Vonk, een van de vijftien leden van de organisatie: ,,We zijn met zo’n festival erg afhankelijk van het weer. Bij regen staat het publiek droog, bij zon is daar schaduw.” Onder die overkapping komt het grote hoofdpodium, waar de bands en dj’s optreden.

Op zaterdagavond zijn dat drie dj’s en twee bands, op zondag veel coverbands. De slotact van de zaterdag is Disco Snolly. ,,Op zondag hebben we een programma voor jong en oud. We beginnen om 11.00 uur met een mis op het podium. Die wordt door zo’n tweehonderd mensen bijgewoond. Menig dorpspastoor zou flink jaloers zijn op zo’n aantal’’, grapt Boeijen.

Na de mis is er een hoedenparade, die wordt gejureerd door Joke van Rijbroek van de gelijknamige Boekelse modezaak. Speciaal voor de kinderen is er de wedstrijd ‘Heel BoeCult bakt’, waarbij de twee plaatselijke bakkers Merx en Van de Ven de baksels beoordelen.

Dat zijn de plaatselijke krenten in de pap. Maar het grote publiek, andere jaren steeds zo’n tien- tot twaalfduizend man, komt op zondag toch vooral voor de optredende bands en het straattheater. Voor elk wat wils. De liefhebbers van Hazes moeten er al vroeg bij zijn: om 14.30 uur treedt Martijn Fischer op, tegenwoordig vooral bekend van zijn rol in de Hazes-musical Hij gelooft in mij.

Baby Blue speelt vervolgens pop, rock ’n’roll en Nederlandstalig. Abba Fever behoeft nauwelijks toelichting, waarna de Band van Tegenwoordig, niet te verwarren met de Jeugd van Tegenwoordig, van 19.30 tot 21.30 uur het programma afsluit.

Het straattheater vindt vooral een plekje in het park achter gemeenschapshuis Nia Domo. Daar zijn onder meer humoristische goochelacts te zien van The Zambini’s, de varietéshow Doorway Cabaret, het clowneske Gran Teatro Dento, de zeepbellenshow van Bubblica’s Space, The Dog Marionette en acrobaten.

In het park komt ook een klimtoren voor de jeugd en op het nabijgelegen Sint Janplein komt, voor het eerst, een speelparadijs met luchtkussens.

BoeCult werd in 2003 voor het eerst gehouden bij gelegenheid van de ingebruikname van het Agathaplein. 2018 was de vijftiende editie en daarna ging het festijn in 2020 en 2021 niet door vanwege corona. ,,Het is een festival voor en door het dorp. Het hele weekend zijn er wel honderd vrijwilligers aan het werk: de carnavalsclubs runnen de bar, scouting ruimt de hele dag het terrein op, harmonie EMM zorgt voor de op- en afbouw, handbalclub Habo brengt posters rond. Al die clubs krijgen een kleine vergoeding voor de clubkas. Dat doen we uit sponsoring en de horecaomzet. Want het festival is gratis toegankelijk. Ook het parkeren op tal van plaatsen rond het terrein, is gratis’’, aldus de organisatoren.