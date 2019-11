Fabriek Magnifique zoekt badkamerzangers en achtertuinacrobaten

Elke wethouder krijgt zijn eigen wijk of dorp in Uden

21:00 UDEN - In Oss bevalt het goed en dus krijgen de wethouders in Uden nu ook een eigen wijk of dorp die ze extra in de gaten gaan houden. Het gaat om een proef tot aan het moment dat Uden met Landerd fuseert. De gemeente hoopt zo te bereiken dat het college van burgemeester en wethouders beter zichtbaar wordt voor de inwoners.