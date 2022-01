Familie buurtsuper viert tienjarig jubileum: ‘Vorstenbosch kan niet meer zonder supermarkt’

Het lijkt tegenwoordig zo vanzelfsprekend: op iedere straathoek een grootgrutter waar je snel even een boodschap kunt doen. Pak je mis op een pot pindakaas? Hup, even naar de super om de hoek. Toch was dit in Vorstenbosch een decennium geleden niet mogelijk. Het amper 1800 inwoners tellende dorp had een bakker en een slager. Dat was het. ,,Af en toe probeerde een winkel iets met wat basisartikelen, maar dat werkte niet”, vertelt de supermarktmanager. ,,Voor de wekelijkse boodschappen moest je altijd naar Veghel of Uden.”