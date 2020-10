Familie De Visscher wint in rechtbank, maar verliest alsnog geliefde viswinkel in Amsterdam

De hoogste bestuursrechter van het land moest er aan te pas komen om te bepalen of viszaak The Seafood Shop kibbeling en broodjes haring mocht blijven verkopen voor directe consumptie. De gemeente Amsterdam had dat eerder verboden, omdat de viswinkel in de binnenstad zo een te toeristisch karakter zou krijgen. De rechtbank oordeelde dat het stadsbestuur in de hoofdstad te ver doorschoot in haar drang om de wildgroei van fastfoodzaken te stuiten. ,,De verkoop is niet in strijd met de detailhandelsbestemming”, was de Raad van State duidelijk.