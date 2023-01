Familie Jacobs komt weer samen in Dintherse Houthandel

HEESWIJK-DINTHER - Houthandel W. Jacobs is overgenomen door Jacobs Aannemersbedrijf. Beide familiebedrijven zijn gevestigd in Heeswijk-Dinther. Door de overname komen de twee bedrijven onder de vlag van de familie Jacobs. Beide bedrijven kennen een geschiedenis van enkele tientallen jaren.

Volgens Jorgo van Zutphen en Jorin Jacobs van Jacobs Aannemersbedrijf is de overname van Jacobs Houthandel een flinke stap vooruit. Ze hebben flinke ambities om een grotere regionale rol te spelen in de branche voor hout- en bouwmaterialen. Bovendien zien zij de houthandel als een flinke aanvulling op het aannemersbedrijf. ,,De bouw is enorm in beweging en wij bewegen daar op deze manier in mee”, aldus Van Zutphen en Jacobs. Zij denken hun positie in de markt met de overname te kunnen versterken.

Allerlei houtproducten

Houthandel W. Jacobs bestaat sinds 1960 en levert allerlei houtproducten, van balken en planken tot deuren en vloeren en van tuinhout tot lambriseringen. Uit de wijde omtrek komen klanten naar het bedrijf. Bij het bedrijf, dat ook beschikt over een eigen houtzagerij, werken acht mensen. Het aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther gevestigde bedrijf werd opgezet door Wim Jacobs. Zijn zonen Toon en Frans namen het bedrijf over.

Jacobs Aannemersbedrijf kent ook een geschiedenis van enkele tientallen jaren. Het bedrijf werd in 1982 opgezet door Piet Jacobs en kwam daarna in handen van Theo Jacobs. In december 2019 werd het bedrijf overgenomen door Jorgo van Zutphen en Jorin Jacobs, een zoon van Theo Jacobs. Bij het aannemersbedrijf, gevestigd aan de Dageraad in Heeswijk-Dinther, werken vijftien mensen. Het bedrijf is actief in de regionale woningbouw en bouw van bedrijfspanden voor particulieren en de zakelijke markt. Ook voert het verbouwingen en renovatiewerkzaamheden uit.