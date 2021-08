Familie Keverling Buisman verhuisde van Haarlem naar Teeffelen: ‘Huis 3 keer, tuin 20 keer zo groot’

Een groter, ruimer huis met een stevige tuin elders in Haarlem of bijvoorbeeld in Bloemendaal was niet echt een optie. Daar had de Haarlemse familie Keverling Buisman niet zoveel fiducie in. ,,Dan heb je het al gauw over bedragen van ruim een miljoen euro. Of zelfs nog veel meer. En dan moet je maar zien of het ook echt wel wat is. We wilden een volgende stap maken met een groter huis en meer ruimte. En niet een klein stapje voor veel geld of een extreem hoge hypotheek", stelt Diederik Keverling Buisman berustend vast.