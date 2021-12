Familiebedrijf C&S Interieurs herrijst na vernietigende brand uit zijn as: ‘Te nuchter voor man met de hamer’

Afgelopen juli brandt de loods van familiebedrijf C&S Interieurs tot de grond af, veroorzaakt door kortsluiting in de camper van vader en moeder Schepens die net terug waren van vakantie. De familie telt haar zegeningen want de naastgelegen woonboerderij bewoond door vader en zoon Schepens is, op wat gevelschade na, ongeschonden gebleven. Ondanks die opluchting is er een groot gemis: ,,Mijn moeder vindt het moeilijk dat hun levenswerk ineens weg is. Mijn ouders missen vooral het even binnenlopen voor een kop koffie met de jongens”, vertelt Schepens.