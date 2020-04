Fanfare Zijtaart blaast twee keer Last Post op één dag

Er klinkt applaus als de rouwauto de hoek om rijdt, via de Reibroekstraat de Past. Clercxstraat in. uur. Mensen staan langs de kant, voor de tweede keer vandaag, om afscheid te nemen van een dorpsgenoot. Nu, om half drie, is daar de auto met Bert Raaijmakers. Anderhalf uur eerder was het Gerard Oppers. De vrienden van 76 en 71 jaar overleden beiden afgelopen woensdag, nog geen uur na elkaar, aan een besmetting met het coronavirus.

Een eerbetoon was niet mogelijk

Twee keer moet fanfare St. Cecilia nu afscheid nemen van de twee muzikanten Eén eerbetoon aan beiden tegelijk was niet mogelijk, omdat Oppers naar een uitvaartcentrum in Beek en Donk wordt gebracht en Raaijmakers naar Eindhoven. Alles is anders in deze tijd van corona, dus ook de uitvaart van beide slagwerkers. Omdat samenkomen in grote getale nu niet mogelijk is, kozen de families en de fanfare voor een passend eerbetoon langs de straat en op het kerkplein. Twee keer dan maar, met de Last Post. Zijtaart bleef niet binnen, geeft op gepaste afstand massaal gehoor aan het initiatief. En klapt nog één keer voor Bert en Gerard.