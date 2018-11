Fans Slayer schreeuwen zich rot in de Pul in Uden

,,Nee, dit is geen K3-muziek inderdaad’', zegt Thijs van der Zanden (34) vlak nadat coverband The Covernant hun eerste nummer begint te spelen. Een orkaan van geschreeuw, drums en gitaargeluid vult de kleine zaal. ,,Mooi toch? Ik noem dit stress-metal. Deze harde muziek maakt me rustig, echt waar.’' In zijn wenkbrauwen zitten meerdere piercings, net als in zijn oor. Ook is hij, net als de meeste andere bezoekers, bijna volledig in het zwart gekleed.

Slayer is een Amerikaanse band die in het verleden meerdere wereldhits als ‘Angel of Death’ had. Net zo bekend zijn hun fans, die geen mogelijkheid onbenut laten om hard ‘SLAYER’ te roepen, zo vaak als het maar kan. ,,Daarom deze avond’', vertelt Pul-medewerker Stefan. ,,Het begon als een grapje. We maakten een evenement aan op Facebook en zagen dat er een hoop mensen op geïnteresseerd stonden, dus besloten we toch iets kleinschaligs te organiseren. Nu is er een coverband en laten we live-beelden zien van het concert in Zwolle, zodat we er hier toch een beetje bij zijn.’'

‘Slayer-rijden’

Naast luisteren naar de coverband, konden de ongeveer veertig bezoekers ook door de foyer ‘Slayer-rijden’, in plaats van sleetje rijden. Daarnaast werd er een schreeuwwedstrijd gehouden. Middels een decibelmeter moesten deelnemers zo hard mogelijk ‘SLAYER’ roepen. Maar dat wil niet zeggen dat het publiek puur voor deze ludieke activiteiten kwam.