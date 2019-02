Fataal ongeluk Uden: chauffeur volgens OM schuldig aan bellen achter stuur

Derde editie Bike my Day weer in Hees­wijk-Din­ther

11:14 HEESWIJK-DINTHER - De derde editie van ‘Bike my day’ wordt dit jaar op 22 juni gehouden in Heeswijk-Dinther. De wielertoertocht waarin deelnemers zich als team inschrijven en in estafettevorm zoveel mogelijk kilometers afleggen voor het goede doel, is een initiatief van Lions Club Bernheze.