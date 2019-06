Fatal Flowers in Pul voor reünie, niét voor comeback

Het gaat niet gebeuren." De eerste reactie liegt er niet om als zanger/gitarist Richard Janssen wordt benaderd voor een reünie van zijn band The Fatal Flowers. Frank Satink van Dauwpop had nog wel zijn stoutste schoenen aangetrokken om Janssen voor dit plan te winnen.,,Ik was hier totaal niet mee bezig. Bovendien ben ik niet nostalgisch ingesteld", vertelt Janssen in een knus Amsterdams café. Samen met gitarist Robin Berlijn blikt hij terug op wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. De subiete afwijzing is verdampt, de reünie komt er.