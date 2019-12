'Fatima, Wesley, Elly en Gerard’ leren beter lezen en schrijven

Zware kritiek op functione­ren Samen Sterk in Brabant: Toezicht in buitenge­bied is ‘lachertje’

6:14 UDEN/VEGHEL - Handhaving en toezicht in het Brabantse buitengebied schieten schromelijk tekort. Criminelen hebben er vrij spel. Onkunde regeert bij Samen Sterk in Brabant (SSiB), de organisatie die is belast met de veiligheid in het buitengebied. Dat stellen goed ingevoerde bronnen*, die de handhaving een ‘lachertje’ noemen.