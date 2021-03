Feest in Volkel: Jan en Annie van Dijck zijn zestig jaar getrouwd

Jan komt op de kermis in Mill voor het eerst in contact met Annie. Veel tijd om uit te zoeken dat ze voor elkaar bestemd zijn, hebben ze niet nodig. Dat kwartje valt vrijwel direct. Ze krijgen snel verkering en leggen hun liefde voor elkaar op 30 maart 1960 vast met het jawoord. Ze krijgen samen vier kinderen, negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, een vijfde is onderweg.

Succes van een lang huwelijk

Jan, 85 jaar geleden in Volkel geboren en een groot deel van zijn jeugd wonend in Odiliapeel, heeft op een paar jaar na altijd bij Philips in Uden gewerkt. Annie, 81 jaar oud en geboren in Mill, zorgde voor de kinderen en was huishoudelijke hulp op een kleuterschool in Volkel.