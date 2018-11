Feestverlichting Uden gered, lampjes hangen begin december

video Dode en gewonde bij steekpar­tij in woonwijk Veghel: hulpdien­sten massaal aanwezig, omgeving afgezet

17:52 VEGHEL - Bij een steekpartij in een woonwijk in Veghel is dinsdagmiddag een dode gevallen. Dat meldt de politie, die in de Dahliastraat en in de aangrenzende Chrysantenstraat een groot onderzoek is begonnen. Een ander slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.