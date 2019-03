Felle discussie over toekomst kerk Eerde

Exitpoll vanuit stembureau De Garf in Zeeland

7:00 ZEELAND - Stembureau De Garf in Zeeland is één van de 25 locaties in Noord-Brabant waar marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS woendag een zogeheten ‘exitpoll’ of schaduwverkiezing houdt. De uitslagen worden meteen na de sluiting van stembureaus, gepresenteerd in het verkiezingsprogramma van de NOS.