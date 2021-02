Ferre (7) voert actie voor zebrapad met regenboogkleuren in Heeswijk-Dinther: ‘Want iedereen mag zijn wie die is’

Iedereen moet kunnen zijn wie die is. Of iemand nou homo, lesbisch, bi of transgender is. Als iemand dat vindt, dan is dat wel de 7-jarige Ferre Otjens. De scholier zit pas in groep 4 van basisschool ’t Palet in Heeswijk-Dinther. Hij vindt het zo belangrijk, dat hij er zelfs actie voor aan het voeren is. Een burgerinitiatief door een heel jonge burger.