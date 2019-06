Festival Gemeente Maashorst: franje met weinig meerwaarde voor fusie

Muziek, dans, vermaak, lezingen en tafels om je zegje te doen over de voorgenomen fusie, het was er allemaal op het Festival Gemeente Maashorst. Bedoeld voor alle inwoners van Uden en Landerd die onder het motto ‘Doe, denk, praat en beleef mee!’ van harte waren uitgenodigd. Maar ja, dat gebeurde wel op een gewone maandagmiddag en -avond en uitgerekend de heetste dag van het jaar. Dan krijg je dus geen festival waar je over de koppen kunt lopen. Al het randvermaak buiten voor het theater sloeg vanwege de enorme hitte sowieso dood. Met 35 graden was er weinig animo om te gaan voetballen of pingpongen.