FestyLand 2020: opener, afsluiter of dikke streep?

Osssenaar ontkent betrokken­heid bij poging doodslag Hees­wijk-Din­ther; OM eist 5 jaar cel

5:58 DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Een 43-jarige Schijndelaar betrapte vorig jaar een gemaskerde man, die een oplegger op het erf van zijn vader in Heeswijk-Dinther in brand wilde steken. De brandstichter rende weg en de zoon volgde hem. Agenten vonden de Schijndelaar later terug in een steegje: hevig bloedend uit vijf wonden in zijn gezicht en nek. "Ik was daar niet bij betrokken", zei hoofdverdachte Rick H.