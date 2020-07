Fietsdriedaagse Boekel afgeblazen vanwege Corona

Nog geen fusie maar al wel een kunstwerk voor gemeente Maashorst

5 juli UDEN-LANDERD - De gemeente Maashorst is pas 1 januari 2022 een feit maar nu er is al wel kunstwerk voor de nieuwe gemeente. ‘Formatie’ is de titel en het werd, barstend van de symboliek, zondagmiddag onthuld in het Kunstation Uden. Klein probleempje: het is wel erg groot om te exposeren.