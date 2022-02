Fietsenzaak Empella haalt laatste spullen uit werkplaats; pand wijkt voor appartementen

Bij fietsenzaak Empella worden vandaag de laatste spullen uit de zaak aan de Kerkstraat gehaald. De werkplaats zat daar nog; de rest is de afgelopen maanden al naar de Cruijgenstraat gegaan, waar de fietsenzaak een nieuw onderkomen heeft gevonden in het pand waar voorheen garage Bijvelds zat. Het is al de derde verhuizing voor Empella in een paar jaar tijd. ,,Het lijkt wel of we dit om de vijf jaar moeten doen", lacht Ad Verhoeven. ,,Hopelijk kunnen we nu blijven zitten.”