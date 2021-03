Fietser (78) overleden na aanrijding op omstreden fietsoversteek in Veghel

Caracara gevangen in Heesch dankzij vele tips

15:57 VELDHOVEN/VEGHEL/HEESCH - De kuifcaracara die ontsnapt was uit een dierentuin in Veldhoven is weer terug in zijn volière bij zijn partner. Het dier kon, nadat hij op vele plekken in de regio was gesignaleerd, gevangen worden in Heesch.