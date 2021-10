Fietsster raakt gewond bij botsing tegen auto in Volkel

De metamorfo­se van De Nieuwe Hoeven is begonnen: straks lopen door een ‘boerenge­hucht’

23 oktober SCHAIJK - De nieuwbouw van woonzorglocatie De Nieuwe Hoeven van BrabantZorg in Schaijk is uit de startblokken geschoten. Aan de Udensedreef zijn vakmensen hard aan de slag om zeven nieuwe kleinere gebouwen en een splinternieuw hoofdgebouw in het groen uit de grond te stampen.