Fietsster zwaargewond bij botsing met auto in Uden, traumahelikopter geland

Auto slingert over N279 bij Erp, bestuurder opgepakt vanwege mogelijk drank- en drugsge­bruik

ERP - Een autobestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.30 uur aangehouden op de afrit van de N279 aan de Morgenstraat in Erp. Agenten zagen de auto slingeren over de N279 en lieten de auto stoppen op de afrit bij Erp.

24 mei