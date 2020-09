Fietstocht voor ‘Willy wil Vooruit’ op 4 oktober in Boekel

Natuur­brand aan Lendersgat in Vorsten­bosch, heide gedeelte­lijk afgebrand

18 september VORSTENBOSCH - Een gedeelte van de heide in het natuurgebied aan het Lendersgat in Vorstenbosch stond vrijdagmiddag in brand. De brandweer Brabant-Noord spreekt van een middelbrand, die inmiddels onder controle is.