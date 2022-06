Fietstunnels Uden te smal voor modern fietsverkeer

Er zijn al ongelukken gebeurd in de tunneltjes. ,,En ook serieuze ongelukken, met letsel’’, benadrukte verkeerswethouder Harold van den Broek donderdagavond in de raadscommissie voor ruimtelijke zaken. Daar waren lokale politici het over één ding roerend eens: de drie meter brede fietstunnels zijn eigenlijk niet meer van deze tijd.

Nieuwe metingen

Wethouder Van den Broek wil toch een poging wagen om het gesprek met de provincie te heropenen, zo maakte hij donderdag bekend. De gemeente gaat in alle fietstunnels onder de N264 nieuwe metingen doen, in september: ,,Dan zijn de scholen weer open en krijgen we een goed beeld. Dan weten we waar we het eigenlijk over hebben, over welke aantallen. Want als wij met verzoeken richting provincie gaan dan zullen we die moeten onderbouwen.’’